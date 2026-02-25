Поиск

В Приморье Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в куриной грудке из Китая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии куриной грудки из Китая весом 22,4 тонны листерии - возбудителей опасного инфекционного заболевания, сообщает в среду пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" в импортной куриной грудке выявлен опасный вид бактерий", - говорится в сообщении.

Пробы продукции отобрал госинспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения в Уссурийске. Наличие этих бактерий в куриной грудке говорит о наличии возбудителя в мясном сырье или о нарушении правил при изготовлении, хранении или транспортировке продукции, а также о несоблюдении санитарных норм на предприятии-изготовителе. Информация внесена в автоматизированную систему "Веста".

Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре в замороженной продукции. Попадая в организм человека, бактерии могут вызвать тяжелое инфекционное заболевание - листериоз.

