В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Единая система учета авиакомпонентов будет создана в РФ для усиления контроля качества авиатехники, сообщил Минтранс.

Соответствующие изменения в Воздушный кодекс подписаны президентом страны. Как отмечает министерство, они нацелены на совершенствование системы контроля авиационной техники и повышение безопасности полетов. Предполагается, что основная часть нововведений вступит в силу 1 сентября 2026 г.

"Будет создана единая информационная система учета компонентов гражданских воздушных судов, включающая их серийные номера, даты выпуска и установки, сведения о ресурсах и сертификатах. С 1 марта 2028 г. такие данные будут аккумулироваться и обрабатываться на государственной платформе. Это позволит систематизировать информацию о техническом состоянии авиапарка, анализировать ее для своевременного выявления отклонений", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Закон также учреждает институт контрольной инспекции - для контроля качества изготовления и приемки изделий авиатехники, подлежащих обязательной сертификации. Функции инспекции могут в том числе выполнять подведомственные Росавиации организации. Обязательная сертификация вводится также в части наземного оборудования для управления и контроля беспилотных авиасистем.

"При этом беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой менее 5700 кг, не предназначенные для полетов над населенными пунктами и перевозки пассажиров, изъяты из института контрольной инспекции", - отмечает Минтранс.

Все изменения разработаны с учетом требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавляют в министерстве.

Минтранс Росавиация
