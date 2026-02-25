Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на среду российские военные перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников, один из них - над Московским регионом, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областями, Крымом, Московским регионом, а также Черным морем.