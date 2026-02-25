Поиск

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 40 тыс. абонентов в шести муниципалитетах Запорожской области остались без света из-за дефицита мощности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"В связи с нехваткой мощности в энергетическом оборудовании, произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее Акимовский, Бердянский, Мелитопольский, Куйбышевский, Приазовский и Пологовский округа. Без электроснабжения временно остались более 43 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, энергетики ведут восстановительные работы.

