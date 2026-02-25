Начал формироваться новый состав Общественной палаты РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Началось формирование нового состава Общественной палаты, сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с законом "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты, говорится в сообщении.

Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений в соответствии с законом считается днем инициирования процедуры формирования нового состава палаты, напомнили в Кремле.

"Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской Федерации избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.