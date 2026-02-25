Поиск

Начал формироваться новый состав Общественной палаты РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Началось формирование нового состава Общественной палаты, сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с законом "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты, говорится в сообщении.

Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений в соответствии с законом считается днем инициирования процедуры формирования нового состава палаты, напомнили в Кремле.

"Не позднее 30 дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской Федерации избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Общественная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Самолет авиакомпании "Ямал" по технической причине сел в тюменском "Рощино"

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

 МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

ФСБ поручено усилить защиту чиновников Минобороны и лидеров общественного мнения

В подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала заподозрили уроженца Удмуртии

Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море

 Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8495 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });