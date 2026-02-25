Группу бывших сотрудников ГИБДД осудили в Уфе за взятки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Уфы огласил приговор экс-начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД и семи его бывшим коллегам, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в среду.

Бывшего начальника отдела приговорили к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Также он лишен специального звания "подполковник полиции" и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 9 лет с последующим ограничением свободы на 1 год.

Семеро его сообщников приговорены к различным срокам лишения свободы: от 12 до 17 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 300 тыс. до 2 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на сроки от 5 до 9 лет. Все соучастники также лишены специальных званий.

В суде установлено, что занимавший должность руководителя регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД создал преступное сообщество, в которое вовлекал своих подчиненных.

"С 2014 года по 2020 год соучастники, действуя в строго установленной иерархии по заранее разработанной схеме, получали вознаграждение в размере от 4,5 тыс. рублей до 45 тыс. рублей за оказание содействия гражданам в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения", - сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, деньги обвиняемые получали через посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых, активно использовали банковские счета своих родственников.

Всего установлено 54 таких факта, общая сумма взяток составила почти 1 млн 200 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), чч. 1,3 ст. 33 - ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Посредники и взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности.

Прокуратура выявила факты приобретения прежним руководителем МРЭО и его экс-заместителем дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы. По искам надзорного ведомства суд принял решение взыскать с них в доход государства имущество и средства на общую сумму более 45 млн рублей.

"Во взаимодействии прокуратуры республики с другими государственными органами обеспечена передача семи объектов недвижимости и транспортных средств в федеральную казну", - отметили в региональном надзорном ведомстве.