Прокуратура вступает в судебный процесс между "Газпромом" и Linde на 220 млн евро

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга вступает в судебный процесс между ПАО "Газпром" и компаниями инжиниринговой группы Linde о возмещении вреда на 219 млн евро.

Как сообщается в арбитражной картотеке, 27 февраля прокуратура направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ходатайство о вступлении в дело прокурора. В карточке приводится ссылка на статью 52 АПК РФ. По ней прокурор вправе обратиться в арбитражный суд, в том числе с иском о признании недействительными сделок и применении последствий недействительности/ничтожности сделок, совершенных юридическими лицами, в уставном капитале которых есть доля участия РФ. Прокурор также вправе вступить в арбитражное дело при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Иск был подан 17 октября 2025 года к компаниям группы "Линде" - Linde GmbH и Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, а также юридической фирме Pinsent Masons. К настоящему моменту российский суд раскрыл информацию, что дело касается решения Земельного суда города Мюнхена о взыскании убытков с ПАО "Газпром". Рассмотрение дела продолжится 25 марта.

Linde в российских судах выступает ответчиком по крупным искам: "РусХимАльянса" из-за прекращения работ по газовому проекту в Усть-Луге под предлогом санкций; ООО "Газпром переработка Благовещенск" из-за вызванных ошибками в проектировании пожаров при пусконаладочных работах на Амурском ГПЗ. Также без участия лицензиара и технической, эксплуатационной поддержки Linde прошел запуск завода СПГ на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.

