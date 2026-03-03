Бастрыкин заявил о возмещении по уголовным делам 128 млрд руб. ущерба

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в прошлом году следователи возместили 128 млрд рублей ущерба, причиненного государству и потерпевшим.

"На основе слаженного взаимодействия с МВД России и ФСБ России удалось добиться возмещения причиненного ущерба государству и потерпевшим в размере 128 млрд рублей. Кроме того, наложен арест на имущество подследственных на сумму 196,5 млрд рублей", - сказал он на расширенном заседании коллегии СКР.

По его словам, работа по полному возмещению ущерба от преступных деяний осуществлялась в контакте с Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой России, Росреестром и другими структурами.

По словам главы СКР, в прошлом году всего направлено в суды 93 027 уголовных дел в отношении 104 тыс. обвиняемых.