Путин заявил, что детские сады и продленка должны работать с учетом режима работы родителей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал на Совете по стратегическому развитию и национальным проекта в июне вернуться к вопросу графика работы детских садов и групп продленного дня, который должен учитывать занятость родителей.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, обратить внимание руководителей регионов и муниципалитетов на то, что графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей", - сказал он на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что такая задача была уже поставлена. "Итоги ее исполнения подведем, как и договаривались ранее, в июне текущего года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал президент.