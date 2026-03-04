В Тульской области при обрушении крыши цеха погиб человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В городе Узловая под тяжестью снега и наледи обрушилась кровля цеха предприятия, один человек погиб, еще один остается под завалом, сообщили в управлении МЧС Тульской области.

Пострадал цех по производству металлоконструкций на Заводской улице. Площадь обрушения составила 1200 квадратных метров.

По предварительным данным МЧС, в цехе находилось 45 человека. 43 из них вышли наружу самостоятельно.

Остающегося под завалом человека ищут с участием кинологических расчетов.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда), сообщило областное управление СКР.

По данным областной прокуратуры, происшествие произошло на территории ЗАО "Узловский машиностроительный завод".