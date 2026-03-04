Kia отзовет в РФ более 33 тысяч автомобилей Rio

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейского автоконцерна Kia - ООО "Киа Россия и СНГ" - отзывает в РФ 33 013 автомобилей Kia Rio третьего поколения (Qb), проданных в 2011-2018 гг., сообщил Росстандарт.

Причина отзыва - возможное короткое замыкание в блоке предохранителей.

На всех транспортных средствах планируется бесплатно заменить мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанести корректный стикер на крышку блока предохранителей.

Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru. Все работы будут осуществляться бесплатно, отмечает Росстандарт.