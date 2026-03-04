Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту Толмачево Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения на фоне эскалации ситуации в регионе.

"У меня вопрос по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока. Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД РФ и так далее. Как это все работает?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

После чего он обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой доложить о текущей ситуации.

Решетников рассказал, что со 2 марта российские и зарубежные перевозчики выполнили более 30 рейсов по обходным маршрутам. По его словам, сейчас в Россию вернулись 6 тысяч человек, из которых более трех тысяч – организованные туристы. Он отметил, что сейчас в ОАЭ остается порядка 20 тысяч организованных туристов, а в других странах Ближнего Востока – 230 человек.