Поиск

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока
Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту Толмачево
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что дал поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения на фоне эскалации ситуации в регионе.

"У меня вопрос по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока. Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД РФ и так далее. Как это все работает?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

После чего он обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой доложить о текущей ситуации.

Решетников рассказал, что со 2 марта российские и зарубежные перевозчики выполнили более 30 рейсов по обходным маршрутам. По его словам, сейчас в Россию вернулись 6 тысяч человек, из которых более трех тысяч – организованные туристы. Он отметил, что сейчас в ОАЭ остается порядка 20 тысяч организованных туристов, а в других странах Ближнего Востока – 230 человек.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Владимир Путин МЧС МИД РФ Минэкономразвития ОАЭ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

 Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

 Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

В Тульской области при обрушении крыши цеха погиб человек

Kia отзовет в РФ более 33 тысяч автомобилей Rio

РСТ оценил число застрявших в третьих странах россиян в 8-10 тысяч

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 357 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });