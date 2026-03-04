Поиск

Мурманская областная дума сократит количество депутатов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мурманская областная дума утвердила изменения устава региона о сокращении числа своих депутатов.

Со следующего созыва в областной думе будет не 32, а 28 депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

"По мнению инициаторов проекта - депутатов фракции ЕР - сокращение числа депутатов будет способствовать снижению и эффективности бюджетных расходов", - говорится в сообщении.

По мажоритарной системе будут распределены 18 мандатов, еще десять - по спискам, которые выдвинут избирательные объединения.

В последний раз выборы в региональный парламент проходили в 2021 году.

Мурманская областная дума Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

 Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

 Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

В Тульской области при обрушении крыши цеха погиб человек

Kia отзовет в РФ более 33 тысяч автомобилей Rio

РСТ оценил число застрявших в третьих странах россиян в 8-10 тысяч

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 357 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });