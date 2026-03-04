Мурманская областная дума сократит количество депутатов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мурманская областная дума утвердила изменения устава региона о сокращении числа своих депутатов.

Со следующего созыва в областной думе будет не 32, а 28 депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

"По мнению инициаторов проекта - депутатов фракции ЕР - сокращение числа депутатов будет способствовать снижению и эффективности бюджетных расходов", - говорится в сообщении.

По мажоритарной системе будут распределены 18 мандатов, еще десять - по спискам, которые выдвинут избирательные объединения.

В последний раз выборы в региональный парламент проходили в 2021 году.