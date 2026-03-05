ФСБ сообщила о попытках заключенного колонии на Кубани склонить других к госизмене

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Осужденный в одной из колоний Кубани подозревается в склонении заключенных к участию в СВО с целью дальнейшего перехода на сторону украинской армии, сообщают ФСБ и ФСИН. Службы пресекли эту деятельность.

Речь идет о гражданине России 1958 года рождения, сообщил ЦОС ФСБ.

По данным пресс-бюро ФСИН, "осужденный склонял других осужденных заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыть в зону СВО, чтобы перейти на сторону противника с целью вступления в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию".

"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении вербовщика возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ст. 275 (приготовление к подстрекательству к государственной измене) УК", - заявили в пресс-бюро.