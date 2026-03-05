Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российской армии в зоне СВО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Гришино, Золотой Колодезь, Вольное, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил за сутки в зоне действий группировки составили свыше 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire и два орудия полевой артиллерии.

Согласно данным Минобороны РФ, подразделения группировок "Южная" и "Север" улучшили положение по переднему краю. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину украинской обороны, "Днепр" - улучшила тактическое положение.