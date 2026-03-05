Поиск

Лавров заявил о готовности РФ продолжать переговоры по Украине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия готова к дальнейшим переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"К переговорам мы готовы", - сказал Лавров, выступая в ходе "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Но повторю еще раз: наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не очень дружественных действий", - добавил глава МИД.

В частности, отметил Лавров, США в настоящее время продолжают передавать Украине разведывательную информацию, продавать вооружения европейским странам, которые, в свою очередь, передают их Украине, а также усиливают санкционное давление на РФ.

В то же время, пояснил глава внешнеполитического ведомства, для России "является безальтернативным тот факт, что такие договоренности (по Украине - ИФ) должны базироваться на пониманиях Аляски, на пониманиях, которые были согласованы на основе предложений американской стороны и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла".

