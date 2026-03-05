Росприроднадзор заявил о 556 участках недр, брошенных в опасном состоянии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Недропользователи не выполнили обязательства по ликвидации горных выработок и скважин на 556 участках, лицензии на которые истекли в 2025 году, сообщает Росприроднадзор по результатам мониторинга 1289 участков, на которых деятельность была завершена в 2025 году.

"Лишь на 22 участках (меньше 2%) работы по ликвидации были выполнены полностью. Треть лицензий (334) оказались "спящими": за весь срок их действия никакие работы на них не проводились и проведение ликвидационных работ не требовалось. А на 556 участках (более 43%) ликвидационные работы даже не планировались, объекты брошены в опасном состоянии", - говорится в сообщении.

Остальные 377 лицензий были продлены Роснедрами ввиду невыполнения в установленные сроки всего объема поисковых и разведочных работ.

В 2026 году Росприроднадзор намерен продолжить целевой мониторинг, в периметр которого попадут 1749 лицензий с истекающим сроком действия.