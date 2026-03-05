Абхазские и российские военные отразили атаку 30 дронов за прошедшие сутки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В минувшие сутки в воздушном пространстве Абхазии было зафиксировано тридцать дронов, сообщил журналистам командующий ВВС и ПВО республики генерал-лейтенант Адгур Гумба

"4 марта мы столкнулись с беспрецедентно массовым использованием БПЛА над нашей территорией. Ранее также фиксировались единичные пролеты по нашей территории до пяти-семи штук. Из 30 обнаруженных беспилотных аппаратов 99% были уничтожены, их падение было зафиксированы во 11 населённых пунктах республики", - сказал Гумба.

По его словам, "работа по защите воздушного пространства страны ведётся в круглосуточном режиме во взаимодействии с Вооружёнными силами РФ".

"Цели уничтожаются либо физически - ракетами и снарядами, либо выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В последнем случае аппарат становится неуправляемым. Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи в одном из районов республики, однако энергетики оперативно восстановили подачу электричества", - отметил командующий ВВС и ПВО.

Он напомнил, что к упавшим беспилотникам или их обломкам ближе чем на 25-30 метров категорически запрещено приближаться. "Аппараты могут сдетонировать в любой момент", - сказал Гумба.