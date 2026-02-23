Беспилотник упал и взорвался в Гагрском районе Абхазии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В лесном массиве горы Мамзишха в Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотник, пострадавших нет, сообщают абхазские СМИ со ссылкой на очевидцев.

В публикациях отмечается, что взрыв произошел недалеко от первой смотровой площадки на горе Мамзишха.

По данным СМИ, на место падения беспилотника прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС республики. Найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа БПЛА.

Официальных сообщений от силовых структур республики о произошедшем пока не поступало.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт "Псоу" , расположенный в Гагрском районе на границе Абхазии с Россией, был временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА на территории Сочи. Позже ограничения на пересечение российско-абхазской границе были сняты, КПП возобновил работу в обычном режиме.