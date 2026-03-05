Поиск

Список "Новых людей" на выборах в Госдуму возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавят три человека.

"Сардана Владимировна (Авксентьева - ИФ), я и Даванков (Владислав - ИФ)", - сказал Нечаев в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Съезд "Новых людей" проходит в четверг в Петербурге.

Владислав Даванков является вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди", Сардана Авксентьева – депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции, зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Новые люди Алексей Нечаев Сардана Авксентьева Владислав Даванков
Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Песков заявил об отсутствии обращений о помощи со стороны Ирана к РФ

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

