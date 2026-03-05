Список "Новых людей" на выборах в Госдуму возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавят три человека.

"Сардана Владимировна (Авксентьева - ИФ), я и Даванков (Владислав - ИФ)", - сказал Нечаев в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Съезд "Новых людей" проходит в четверг в Петербурге.

Владислав Даванков является вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди", Сардана Авксентьева – депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции, зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.