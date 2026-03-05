Ребенок госпитализирован после падения наледи в Башкирии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после падения снега на женщину и ребенка в Уфе, сообщает СУ СКР по Башкирии.

Полицейские обратили внимание на публикацию в соцсетях о том, что на улице Коммунистической с крыши здания на 71-летнюю женщину и 9-летнюю девочку упал снег. Пострадавшие с травмами доставлены в медицинские учреждения.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном Минздраве "Интерфаксу" рассказали, что женщина после осмотра направлена на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована. Состояние ребёнка врачи оценивают как средней тяжести.