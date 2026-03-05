Поиск

Ребенок госпитализирован после падения наледи в Башкирии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после падения снега на женщину и ребенка в Уфе, сообщает СУ СКР по Башкирии.

Полицейские обратили внимание на публикацию в соцсетях о том, что на улице Коммунистической с крыши здания на 71-летнюю женщину и 9-летнюю девочку упал снег. Пострадавшие с травмами доставлены в медицинские учреждения.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном Минздраве "Интерфаксу" рассказали, что женщина после осмотра направлена на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована. Состояние ребёнка врачи оценивают как средней тяжести.

СКР Уфа Башкортостан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

 В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Песков заявил об отсутствии обращений о помощи со стороны Ирана к РФ

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

 Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

 В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 400 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });