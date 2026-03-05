Шойгу отметил, что электронные удостоверения участников СВО недостаточно распространены

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Электронные удостоверения участников специальной военной операции, которые используются для соцподдержки, не получили достаточного распространения, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Недостаточное распространение получили электронные удостоверения участников СВО, которые аккумулируют в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий и позволяют в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны", - сказал Шойгу на совещании по вопросам медицинской и социальной реабилитации ветеранов СВО.

Он также заявил, что отсутствие сведений о дате завершения гражданином участия в СВО в базе данных Минобороны России затрудняет перевод единовременной денежной выплаты.

Шойгу в четверг посетил медицинский Центр имени А.И.Мещерякова, где ознакомился с работой Центра.