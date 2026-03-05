ЦИК РФ на выборах в Госдуму планирует шире применять дроны для доставки документов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком России на предстоящих выборах депутатов Госдумы в сентябре будет более широко применять беспилотники для доставки документации в труднодоступные места, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы будем более широко применять беспилотники в мирных целях, поскольку у нас 36 регионов, где есть труднодоступные, отдаленные места (...). Мы сейчас пытаемся использовать и будем делать более широко, чтобы доставлять документацию с помощью беспилотников", - сказала Памфилова в четверг на сессии "От стереотипов до здоровой конкуренции: трансформация образа женщины-политика" в рамках "Форума в большом городе".

Помимо этого, ЦИК работает над проектом, который позволит с помощью космических технологий применять дистанционное голосование на выборах в местах, где нет интернета, отметила глава комиссии.

"Мы будем еще более широко использовать искусственный интеллект, только очень умно и осторожно, потому что он очень опасен, если немножко не просчитать последствия", - добавила Памфилова.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва планируется провести в течение трех дней – с 18 по 20 сентября текущего года, сообщил ранее член Центризбиркома России Игорь Борисов.

Выборы своим указом назначит президент РФ Владимир Путин, указ должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий Думы девятого созыва составит 5 лет, до сентября 2031 года, отмечали ранее в ЦИК.