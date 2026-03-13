Поиск

Grubhub протестирует доставку дронами еды в Нью-Джерси

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды Grubhub проведет испытания доставки с помощью автономных беспилотников в штате Нью-Джерси, передает Bloomberg.

Испытания начнутся 18 марта и продлятся три месяца. Grubhub будет их проводить в светлое время суток совместно с компанией Dexa, специализирующейся на беспилотных технологиях. В тесте будут участвовать клиенты, живущие в радиусе 2,5 мили (4 км) от фудкорта Wonder, расположенного в городе Грин-Брук. Вес доставки не должен превышать четырех фунтов (1,8 кг).

Grubhub ожидает, что доставка займет 5-8 минут с момента погрузки еды в беспилотник и менее 30 минут с момента размещения заказа. Заказы будут развозить квадрокоптеры DE-2020, летающие на высоте примерно 120 метров со скоростью около 65 км/ч. Квадрокоптер передвигается самостоятельно, без участия оператора, однако Dexa удаленно контролирует их перемещения.

Компания впервые протестирует доставку беспилотниками. При этом Grubhub уже доставляет еду роботами-доставщиками в ряде американских студенческих городков.

