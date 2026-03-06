Поиск

Песков заявил, что РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал повышение спроса на российские энергоресурсы на фоне войны в Иране.

"Мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного, и также способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы", - сказал Песков в пятницу.

Дмитрий Песков
