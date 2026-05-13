Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

Фото: kremlin.ru

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.

Соответствующий указ главы государства от 13 мая размещен на сайте Кремля.

Согласно указу, отставка Гладкова "по собственному желанию" принята в связи с его заявлением.

Шуваев родился в 1981 году в Белгородской области. Окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск, Военно-учебный научный центр сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации".

С 2002 года проходил военную службу. Участвовал в специальной военной операции. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

В июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев".

В январе 2026 года был назначен заместителем губернатора Иркутской области.