Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию, врио главы региона назначен Егор Ковальчук, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять отставку губернатора Брянской области Богомаза А.В. по собственному желанию. Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области", - говорится в указе президента, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Телеканал "Россия 24" сообщил, что Путин провел встречу с Ковальчуком и предложил ему занять должность временно исполняющего обязанности главы Брянской области, сопроводив сообщение кадрами этой встречи.

Егор Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. Является выпускником "школы губернаторов".

В 2019 году был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области. В 2024 году возглавил правительство Луганской народной республики.

