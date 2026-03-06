Президенты РФ и Ирана условились продолжать контакты по различным каналам

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились, что контакты с иранской стороной по различным каналам будут продолжены, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин еще раз выразил "глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооружённой израильско-американской агрессии против Ирана".