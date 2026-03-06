Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, стороны обсудили острую фазу конфликта вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

"Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

В этой связи Путин отметил, что находится "в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".