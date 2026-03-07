Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 7 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Минфина США Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России. По его словам, сейчас в море находятся "сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти", сняв с нее санкции, можно "организовать снабжение". Накануне Штаты временно, на 30 дней, разрешили Индии закупать российскую нефть.

- Президент РФ Владимир Путин подтвердил в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом принципиальную позицию России о необходимости отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана, сообщили в Кремле. Стороны условились продолжать контакты по различным каналам.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу над российской территорией 124 украинских беспилотника, в том числе 3 - над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, летевшего на Москву.

- Авианосец USS Gerald R. Ford прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. В настоящее время на Ближнем Востоке в Аравийском море находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая наносит удары по Ирану.

- Американские военные заявили, что поразили 3 тыс. целей, повредили или уничтожили 43 корабля, в том числе корабль-носитель ударных беспилотников, с начала военной операции в Иране.

- Российская делегация прошла с флагом России на церемонии открытия Паралимпиады в Вероне. Флаг несла волонтер из Италии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 марта

США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

 США могут отправить на Ближний Восток бригаду элитной воздушно-десантной дивизии

Дмитриев подтвердил, что РФ обсуждает с США возможность ослабления санкций против нефти

Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на фоне операции против Ирана

 Госдеп США одобрил продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на фоне операции против Ирана

Аэропорт "Мехрабад" в Тегеране загорелся в результате авиаударов

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Американские военные заявили, что поразили в Иране 3 тыс. целей, 43 корабля

 Американские военные заявили, что поразили в Иране 3 тыс. целей, 43 корабля

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана

В Белом доме ожидают, что операция против Ирана продлится до шести недель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 483 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });