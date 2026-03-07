Что случилось этой ночью: суббота, 7 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Минфина США Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России. По его словам, сейчас в море находятся "сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти", сняв с нее санкции, можно "организовать снабжение". Накануне Штаты временно, на 30 дней, разрешили Индии закупать российскую нефть.

- Президент РФ Владимир Путин подтвердил в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом принципиальную позицию России о необходимости отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана, сообщили в Кремле. Стороны условились продолжать контакты по различным каналам.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу над российской территорией 124 украинских беспилотника, в том числе 3 - над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, летевшего на Москву.

- Авианосец USS Gerald R. Ford прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. В настоящее время на Ближнем Востоке в Аравийском море находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая наносит удары по Ирану.

- Американские военные заявили, что поразили 3 тыс. целей, повредили или уничтожили 43 корабля, в том числе корабль-носитель ударных беспилотников, с начала военной операции в Иране.

- Российская делегация прошла с флагом России на церемонии открытия Паралимпиады в Вероне. Флаг несла волонтер из Италии.