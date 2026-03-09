РФ продолжит поставлять углеводороды странам, являющимся для нее надежными партнерами

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит поставлять углеводороды странам, которые являются для нее надежными партнерами, причем не только государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Восточной Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей, так было всегда", - сказал он на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа в понедельник.

"Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия", - заверил глава государства.

"Мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира", - подчеркнул Путин.