Венгрия получила от Москвы гарантии поставок энергоресурсов по текущим ценам

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Венгерская сторона получила от России гарантии, что поставки нефти и газа продолжатся по "неизменным ценам", сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Сийярто объявил в Москве, что Венгрия получила гарантии от России, что она продолжит поставки необходимых объемов природного газа и нефти по неизменным ценам, несмотря на глобальный энергетический кризис", - написал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Согласно его сообщению, венгерский министр отметил, что функционирование трубопроводов "Дружба" и "Турецкий поток" представляют "чрезвычайную важность для энергетической безопасности Венгрии". Сийярто добавил, что Будапешт "усилил защиту этих трубопроводов".

Кроме того, в сообщении указано, что Венгрия и Россия "договорились искать альтернативные транспортные решения (для поставок энергоресурсов - ИФ), если возникнут сбои в нынешних способах поставок".

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Сийярто сказал, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов. "Все, что от нас зависит, мы всегда исполняли наши обязательства и намерены, и готовы это делать. Не всё зависит от нас, но мы всегда были надежными поставщиками", - сказал президент РФ.

