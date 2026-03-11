Главы МИД РФ и Египта выразили обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность опасной обстановкой на Ближнем Востоке, сообщили в МИД России в среду.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны, отметили на Смоленской площади.

"Министры выразили глубокую обеспокоенность складывающейся опасной обстановкой на Ближнем Востоке, которая резко обострилась по причине неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана. Призвали к скорейшему прекращению этого конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его сайте.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Египта отметили необходимость незамедлительного возобновления политико-дипломатических усилий в целях достижения устойчивой стабильности и безопасности в регионе. Условлено продолжать контакты и внешнеполитическую координацию в ООН и на других международных площадках", - информирует МИД РФ.

"Были также затронуты вопросы дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних мероприятий", - подчеркнули на Смоленской площади .