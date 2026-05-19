В Петербурге впервые с начала года жара достигла 30 градусов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге зафиксировали 30-градусную жару 19 мая, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Температура воздуха в Петербурге все-таки достигла плюс 30 градусов. Это первые плюс 30 в (этом) году", - написал он в соцсети.

Абсолютный максимум температуры воздуха для 19 мая - плюс 33,3 градуса - установлен в 2014 году. Минимальной температура в этот день была в 1893 году - минус 2,6 градуса.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода в курортной зоне Финского залива прогрелась до плюс 12-17 градусов, в Неве - до плюс 11. Зимой 2026 года Финский залив впервые за 15 лет полностью замерзал: ледяной покров на всей акватории установился к концу февраля.

Гидрометцентр Петербург Финский залив Александр Колесов
