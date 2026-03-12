В Туле на Косогорском метзаводе облако дыма возникло из-за нарушения техпроцесса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Туле на Косогорском металлургическом заводе 12 марта произошло нарушение технологического процесса, предприятие продолжает работать в штатном режиме, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Жители Тулы наблюдали облако дыма в районе Косогорского металлургического завода. Ситуацию уточнили. Завод работает в штатном режиме. Наблюдаемое облако дыма является следствием технологического процесса", - написал он в мессенджере.

Экологическая обстановка находится в норме. Экологический пост превышений не фиксирует, добавил глава региона.

О пострадавших не сообщается.

АО "Косогорский металлургический завод" специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья. На предприятии также освоено производство шлакового щебня.