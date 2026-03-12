ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в министерстве обороны РФ в четверг.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах.