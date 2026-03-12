Поиск

Эксперты Сбера отметили взрывной рост рынка апартаментов в курортных городах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок апартаментов в курортных городах России демонстрирует взрывной рост в последние два-три года, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"За последние два-три года рынок курортных апартаментов показал взрывной рост. Его подогревает и растущий турпоток, и большой пул покупателей, которые видят в таком жилье не только место для отдыха, но и актив для сдачи в аренду. (...) Самый устойчивый спрос сегодня - в диапазоне 20-60 млн рублей за лот", - заявил лидер Центра отраслевой экспертизы "Туризм" Сбербанка Константин Марков.

По данным экспертов консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера),общий объем апартаментов бизнес- и премиум-класса в курортных зонах превысил 1 млн кв.м (по состоянию на IV квартал 2025 года).

"Лидером стал Крым: 437,4 тысячи кв.м, 86% из которых относятся к бизнес-классу и 14% - к премиальному сегменту. Сочи, который много лет держал первенство, сместился на вторую строчку: 345 тысяч кв.м (бизнес-класс занимает 75%, а премиум - 25%). Замыкает тройку побережье Краснодарского края с показателем 117,8 тысячи кв.м, 80% - бизнес-класс", - говорится в исследовании.

Что касается цен, то на сочинском побережье, к примеру, "квадрат" в бизнес-классе стоит 770 тысяч рублей, в премиум - в 1,88 млн. В Калининграде бизнес-класс обойдется в 755 тысяч за кв.м, в Краснодарском крае - в 270 тысяч за кв.м.

Такой ценовой разброс эксперты связывают не только с локацией, но и с наполнением объектов и их качеством. По опросам компании, для 74% покупателей важна безопасность территории, для 66% значим консьерж-сервис. Собственный пляж хотят 64% респондентов, объекты общественного питания - 63%, спортивную инфраструктуру - 49%.

Около 60% потенциальных приобретателей такой недвижимости проявляют интерес к одно- и двухкомнатным апартаментам площадью 40-80 кв.м. Около 27% готовы оплатить объект сразу, 18% думают об ипотеке, а 53% отдают предпочтение рассрочке.

"Более половины покупателей - 51% - смотрят на курортную недвижимость как на инвестицию и планируют сдавать апартаменты в аренду. Только 14% приобретают жилье исключительно для постоянного личного проживания. Остальные рассматривают смешанные варианты использования", - также отмечают аналитики, прогнозируя дальнейший рост этого рынка.

