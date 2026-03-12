В Ростовской области в транспорте можно будет платить за проезд безналом и без интернета

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области с 1 апреля в общественном транспорте появится возможность платить за проезд безналом и при отсутствии интернета, сообщила журналистам заместитель губернатора - министр транспорта Алена Беликова.

"До 1 апреля, по информации от Агентства развития платежных систем, должны переустановить программное обеспечение на терминалах и, соответственно, с 1 апреля запустить. Здесь все идет по плану, никаких накладок нет: ПО работает, оно было предоставлено и протестировано", - сказала Беликова.

В регионе, помимо банковских, можно оплачивать проезд картами "Простор" и "Тройка". Однако из-за проблем со связью терминалы не всегда работают, что вызывает дискомфорт у пассажиров, отметила чиновница.

"Чтобы включить терминал, водителю нужно выйти в интернет и соединиться с системой. Соответственно, перевозчики говорят, что нужно платить наличными, а пассажир не может определить, действительно ли не работает терминал. Для того, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда, мы попросили разработчиков написать систему, которой для запуска не нужен выход в онлайн. Чтобы они потом подключались, выгружали все транзакции. Это можно сделать в течение не одного дня. И вот эту систему они откорректировали, предоставили и протестировали ее", - уточнила министр.

Ранее Агентство развития платежных систем сообщало, что после тестирования эта технология будет масштабирована на весь регион.