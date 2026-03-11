Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуются дополнительные меры обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Насколько долго продлятся эти действия? Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как долго могут продлиться ограничения связи и интернета в России.

"Думаю, что здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное – обеспечение безопасности. Всё в строгом соответствии с действующим законодательством", - отметил он.

У него уточнили, может ли рассчитывать бизнес на какие-то компенсации убытков, которые он несет из-за данных ограничений.

"Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь", - ответил Песков.