Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, (...), запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:50 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 19:20 мск 14 марта дорога была закрыта для большегрузного транспорта.

Ранее также было объявлено о лавинной опасности в горных районах Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.