Число пострадавших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до 12

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Количество раненых при атаке беспилотника на автобус в Енакиево увеличилось до 12; всего за сутки в регионе восемь человек погибли и 16 пострадали, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Енакиево количество жертв увеличилось до 20 человек: восемь погибли, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

В общей сложности, уточнил Пушилин, к вечеру среды в регионе "восемь погибших и 16 раненых гражданских лиц".