В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки, микрокамеру и вынос заданий

Сдача ЕГЭ в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека были удалены в первый день основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2026), 1 июня, за использование микрокамеры в галстуке, шпаргалок и вынос контрольно-измерительных материалов, иных серьёзных сбоев не было, экзамены прошли спокойно, сообщил "Интерфаксу" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Первые экзамены у нас уже прошли: литература, история, химия. У нас уже есть четыре удалённых участника с экзаменов. Один был удален за использование мобильных средств, двое - за шпаргалки, и один участник пытался вынести контрольно-измерительный материал из аудитории. За это тоже удаляют", - сказал Музаев.

Он напомнил, что с прошлого года в пунктах проведения экзаменов действует родительский контроль. "Планируем, что в этом году свыше 24 тыс. родителей примут участие и будут следить за тем, чтобы права детей не нарушались. В этом году у нас уже поступило одно обращение от родителя. Она считала, что неправомочно удалён участник с экзамена - выпускник из Калмыкии. По её заявлению было отсмотрено видео, подняты акты. Видео подтвердило, что он пользовался микрокамерой, которая была встроена в галстук. За это он был удалён, был составлен акт. Все доказательства того, что он использует запрещённые средства, были налицо. Поэтому эта жалоба у нас не подтвердилась. Иных каких-то серьёзных сбоев у нас не было", - сообщил глава Рособрнадзора.

Кроме того, в Курске и Брянской области из-за воздушной тревоги сдающих экзамен отводили в убежища. "Дети проследовали организованно, в соответствии с теми инструкциями, которые давали, из пунктов в убежища. После того, как тревогу отменили, все выпускники решили продолжить экзамен, такое право дали, они благополучно доделали все свои экзаменационные задания и вернулись домой", - сказал Музаев.

По его словам, в целом экзамен 1 июня прошёл достаточно спокойно, на высоком организационном уровне. "Но это пока ещё репетиция к завтрашнему дню, потому что у нас более 230 тысяч человек участвовало 1 июня, а вот завтра принимают участие почти в три раза больше человек - более 600 тысяч. И, конечно, здесь для нас волнительно и важно, чтобы также экзамен прошёл спокойно, на высоком организационном уровне", - подчеркнул руководитель ведомства.

Музаев напомнил, что на экзаменах действует платформа обратной связи. Каждый участник до и после экзамена через QR-код может быстро пожаловаться в Рособрнадзор, и ведомство в режиме реального времени может отстоять его права, если обнаружит нарушение.