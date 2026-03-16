Поиск

В России заинтересованы в участии в освоении месторождения урана в Намибии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия выразила заинтересованность в участии в проекте по освоению уранового месторождения "Крылья" в Намибии и сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщила пресс-служба правительства после заседания российско-намибийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Россия также готова сотрудничать в сфере геологии и недропользования.

"Росатом" и Намибия рассмотрели перспективы сотрудничества в атомной энергетике, включая совместную работу по урановым месторождениям, а также обсудили подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения, сообщал в январе "Росатом".

Предложение "Росатому" принять участие в совместных горнодобывающих проектах в стране ранее высказывал представитель другой африканской страны - министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. Страна обладает значительными запасами урана, особенно в северных регионах, где совокупные запасы превышают 5 тысяч тонн, сообщал он.

В 2025 году "Росатом" также ввел пилотную установку на урановом проекте Mkuju River в Танзании. Mkuju River входит в число наиболее перспективных урановых проектов в мире. Разведанные запасы урана на месторождении составляют более 44 тысяч т, сообщал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Намибия Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

