Военные РФ за неделю сбили 2615 дронов и 40 управляемых авиабомб ВСУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 2615 беспилотников, сообщает министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 управляемых авиационных бомб, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Российские военные в течение недели уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS вооруженных сил Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении ведомства.