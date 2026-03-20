Во Владимире прокуроры проверят обстоятельства возгорания газовых плит в ЖК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Во Владимире в жилом комплексе в микрорайоне Заклязьменский загорелись газовые плиты сразу в трех квартирах, по факту инициирована прокурорская проверка, сообщила прокуратура Владимирской области.

Информацию о возгораниях надзорное ведомство получило 19 марта.

По версии прокуратуры, причиной ЧП мог стать скачок давления в шкафном пункте редуцирования газа, обслуживающем десять домов одного ЖК.

Аварийная ситуация ликвидирована, специалисты оценивают размер ущерба, устанавливают причины происшествия, а также круг ответственных за случившееся должностных лиц.

На время проверки системы газоснабжения подача газа в квартиры была остановлена. В котельную газ поступает, подачу горячей воды в ЖК уже восстановили.

Прокуратура даст правовую оценку действиям и бездействию ресурсоснабжающей организации.