Во Владимире прокуроры проверят обстоятельства возгорания газовых плит в ЖК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Во Владимире в жилом комплексе в микрорайоне Заклязьменский загорелись газовые плиты сразу в трех квартирах, по факту инициирована прокурорская проверка, сообщила прокуратура Владимирской области.

Информацию о возгораниях надзорное ведомство получило 19 марта.

По версии прокуратуры, причиной ЧП мог стать скачок давления в шкафном пункте редуцирования газа, обслуживающем десять домов одного ЖК.

Аварийная ситуация ликвидирована, специалисты оценивают размер ущерба, устанавливают причины происшествия, а также круг ответственных за случившееся должностных лиц.

На время проверки системы газоснабжения подача газа в квартиры была остановлена. В котельную газ поступает, подачу горячей воды в ЖК уже восстановили.

Прокуратура даст правовую оценку действиям и бездействию ресурсоснабжающей организации.

Владимир Заклязьменский Владимирская область
Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 925 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 90 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
