Дело об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском направлено в суд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о похищении девушек и издевательствах над ними на автомойке в Каменске-Уральском, сообщил региональный главк СКР.

Перед судом предстанут трое местных жителей 2005-2008 годов рождения.

По версии следствия, в начале января 2025 года у одного из жителей города Каменска-Уральского, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт с двумя девушками, в том числе несовершеннолетней. Молодой человек решил их похитить и поиздеваться над ними и для этого он договорился со своими знакомыми, в том числе несовершеннолетними.

Информация о похищении девушек и об издевательствах над ними на автомойке в Каменске-Уральском появилась тогда в СМИ. На ситуацию обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее данным, девушек отвезли на автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали, обзывали, снимая все происходящее на видео.

Молодые люди обвиняются, в том числе, в похищении с угрозой применения насилия, а также истязании с особой жестокостью.