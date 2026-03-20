Дело об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском направлено в суд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о похищении девушек и издевательствах над ними на автомойке в Каменске-Уральском, сообщил региональный главк СКР.

Перед судом предстанут трое местных жителей 2005-2008 годов рождения.

По версии следствия, в начале января 2025 года у одного из жителей города Каменска-Уральского, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт с двумя девушками, в том числе несовершеннолетней. Молодой человек решил их похитить и поиздеваться над ними и для этого он договорился со своими знакомыми, в том числе несовершеннолетними.

Информация о похищении девушек и об издевательствах над ними на автомойке в Каменске-Уральском появилась тогда в СМИ. На ситуацию обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее данным, девушек отвезли на автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали, обзывали, снимая все происходящее на видео.

Молодые люди обвиняются, в том числе, в похищении с угрозой применения насилия, а также истязании с особой жестокостью.

Екатерина Мизулина СКР Свердловская область Каменск-Уральский
Новости

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

ЦБ обсуждает с регуляторами внесение всех банков в "белый список" сайтов

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });