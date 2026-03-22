Сотрудник сельхозпредприятия ранен в Брянской области после атаки дронов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки FPV-дронов на село Сачковичи Климовского района пострадал сотрудник сельхозпредприятия.

"В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия (...), к сожалению, ранен сотрудник комплекса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем канале в Мах.