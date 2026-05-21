Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах ввести с 1 сентября 2026 года трехуровневую систему оценивания поведения школьников - образцовое, допустимое и недопустимое, оценка позволит своевременно корректировать воспитательную работу.

"Введение оценки поведения в школах - это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Большую роль в этом процессе играют советники директоров по воспитанию. Для них оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Наша общая задача - создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ.

Как сообщили в пресс-службе, итоги апробации методики оценки поведения школьников обсудили на окружных форумах "Новая философия воспитания", которые объединили участников воспитательного процесса Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, а также воссоединенных территорий, города Байконура и Республики Южная Осетия. В ходе мероприятия участники подтвердили актуальность нововведения, обозначили возможные трудности.

"Было подчеркнуто, что оценка поведения должна выполнять поддерживающую функцию, помогая повышать мотивацию учеников, развивать их социальные и эмоциональные навыки, укреплять дисциплину и создавать позитивную атмосферу в классе. В числе конкретных предложений - привлечение активистов ученического самоуправления и родителей к разработке процедуры оценки, создание отдельных критериев для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучение классных руководителей. Участники выразили готовность транслировать экспертную позицию по данной теме в своих субъектах", - отметили в пресс-службе.

Апробация оценки поведения прошла в Луганской Народной Республике, Чечне, Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях и охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии.

Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России.