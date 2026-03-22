Путин проведет совещание по экономическим вопросам и заседание Совета по культуре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание по экономическим вопросам и заседание Совета по культуре.

График главы государства по традиции был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1". В частности, как упоминается в программе, "у Путина запланирован разговор с крупнейшими работодателями страны", вручение премий молодым деятелям культуры, также он обсудит соответствующие вопросы на заседании Совета по культуре.

В графике президента запланированы совещание по экономике, международные контакты, а также продолжение работы с российскими регионами.