Москва призвала все страны заблаговременно эвакуировать дипломатов из Киева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Во все аккредитованные при российском МИД иностранные дипмиссии и представительства международных организаций разослана нота с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительство, говорится в комментарии представителя министерства Марии Захаровой.

"4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы", - говорится в комментарии.

Российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации.

Захарова напоминает, как развивались события:

"4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами. При этом присутствовали представители некоторых стран ЕС. Никто из них не одёрнул главаря киевского режима.

В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну - это было сделано именно в качестве ответной меры.

Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, так сказать "замести под ковёр" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима".

В данном случае западным политикам не должен отказать инстинкт самосохранения, отмечает Захарова.

"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно", - подчеркнула представитель МИД.